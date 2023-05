Quinta de Chocapalha

Já a irmã Sandra é a enóloga responsável da Chocapalha. “Quando nos mudámos, éramos só viticultores. Gostávamos do campo. Não estávamos a produzir vinho. E tudo acontece de uma forma muito natural quando a Sandra tira Agronomia. Depois vai para Itália tirar o mestrado em Enologia, começa a trabalhar no Douro com o Cristiano Van Zeller, em Vale Dona Maria, e passados uns anos desafia os pais a começarmos a produzir vinho com as melhores parcelas da Chocapalha. Começámos com 5/7 mil garrafas, em 2000. Foi o nosso primeiro ano, em que reabilitámos uma das adegas aqui em baixo”, conta Andrea, que se juntou ao projeto “há cerca de 12 anos” – a economista, financeira, de formação e de carreira.