O segredo do vinho da Quinta do Pinto: “São vinhos que são feitos com muito amor e carinho. São vinhos ricos em aroma, estruturados e cheios de boca. Têm uma frescura e uma acidez natural, que é expressão desta proximidade atlântica. E são vinhos que têm o cunho de um estilo muito típico da Quinta do Pinto. É um estilo muito próprio e que é elevado, sustentado, por estar nesta região. São vinhos com carácter, com alma. Este é que é o segredo.”

A sugestão da Quinta do Pinto: “Há um carinho muito particular que a casa tem por um vinho monocasta feito de Tinta Miúda, que é uma casta antiga da região de Lisboa. É uma vinha velha que nós temos, que tem 47 anos. Fazia parte do ADN da casa quando comprámos esta propriedade e nunca a abandonámos. É importante preservar o que é local, preservar uma casta que é daqui e, portanto, é um vinho que nos é muito querido. E é um vinho difícil, o que é engraçado. É um vinho com personalidade difícil. Precisa de tempo de garrafa. É importante para nós percebermos que nem tudo na vida tem de ser pronto já. Há coisas pelas quais nós temos de esperar. E a Tinta Miúda exige-nos essa espera. Portanto, é um vinho que nos desafia. Na sua acidez, na sua prova e depois no seu desenvolvimento. É um vinho que interage e que nos impacta.