Monte Bluna

Fruto da curiosidade e da vontade de fazer mais e melhor, o viticultor revela que decidiram iniciar estudos de caracterização de microterroirs. “Temos estado a estudar as nossas unidades geológicas, os nossos solos, para conhecermos, melhor produzirmos vinhos de melhor qualidade. Descobrimos que as nossas unidades geológicas datam do jurássico. Estamos a falar de solos alcalinos, com ph a roçar nos nove, o que torna a produção de uva muito, muito, difícil, mas por outro lado com muito mais qualidade e com caracteres singulares e profundamente destacados”. E é nestes solos que ainda se encontram fósseis marinhos, misturados com uma forte vegetação arbustiva autóctone, coabitante com as vinhas.