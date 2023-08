Quinta de São Sebastião

Dona Aninhas, mãe do proprietário e personagem de destaque nesta história de sucesso, tem uma garrafa com o seu nome. “O vinho Dona Aninhas é uma homenagem que fizemos à mãe de António Parente, uma grande mulher que criou vários filhos em condições humildes, mas fê-lo com muito sucesso. Era justo fazer esta homenagem e surpreender o próprio António Parente”, conta o diretor-geral da quinta.

Trata-se de “um rosé especial. Uma interpretação, em termos enológicos, do nosso enólogo Filipe Sevinate Pinto, que está connosco desde o início deste projeto”. Esta edição limitada, com uma produção anual de duas mil e seiscentas garrafas, tem tido uma ótima aceitação tanto pela crítica especializada, como pelo público em geral.

O nome “Dona Aninhas” ruma até Viana do Castelo, onde António Parente tem uma unidade hoteleira com o mesmo nome. Lá, são servidos vinhos da Quinta de S. Sebastião, nada fáceis de encontrar no Alto Minho.