O projeto do vinho biológico de Bucelas é fruto de uma amizade. Dois homens com diferentes formações descobriram ter em comum a paixão pelos vinhos, a vontade de arriscar e de criar algo diferente.

Sentados a uma mesa, com um copo de vinho na mão, perceberam o quanto se identificavam mal se conheceram. Aí ficou decidido que queriam trabalhar juntos. Avançaram com a compra da Quinta Casal da Cruz, à época abandonada, e criaram o projeto Biogrape.

Há seis anos, deitaram mãos ao trabalho, que culminou com a produção do primeiro vinho DOC de Bucelas em modo biológico. “Como não tínhamos grandes conhecimentos (a não ser o prazer de beber vinho), tivemos de nos socorrer de pessoas com experiência na matéria”, conta Paulo Alves, um dos donos da adega. “Na altura, todos nos disseram que era impossível fazer agricultura biológica em Bucelas por causa do clima, de um vale que tem sempre muito nevoeiro e amplitudes térmicas muito elevadas. Para mim e para o meu sócio, foi o pior que nos podiam dizer! Decidimos arriscar.”

Na companhia da All Aboard Family, viemos à Biogrape conhecer a história de um projeto que, de impossível, passou a ser um caso de sucesso.