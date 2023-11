Este negócio, com várias gerações, corre nas veias de toda a família, que faz da Quinta um espaço de convivência e de produção de vinhos de elevada qualidade. São pai e filha quem nos recebe com grande hospitalidade num solar barroco em Santo Antão do Tojal, a poucos minutos de Lisboa. A conversa flui com vida e com muitas histórias, contadas com orgulho pela voz de António Maria Canas Henriques da Silva, coproprietário da quinta, e pela filha, Maria Madalena.

Na companhia da All Aboard Family, conduzidos pelos dois anfitriões, viemos conhecer a Quinta das Carrafouchas.