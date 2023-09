A Adega Belém é sinónimo de vinhos de excelência e muito mais. É um espaço aberto a visitas que também aposta em inúmeros eventos que não só dão a conhecer o projeto e os vinhos, como ensinam, de forma descontraída, os segredos sobre o mundo da enologia. Aqui pode encontrar um quiz vínico, noites de poesia, entre outras iniciativas. É possível, sob marcação, fazer uma visita à adega ou reservar uma aula de provas de vinhos.

A Alma dos Vinhos da Adega Belém: “Eu costumo dizer: somos nós”, afirma Catarina. Visivelmente emocionada, a enóloga descreve que “os vinhos são os nossos vinhos. Não temos um estilo, fazemos vinhos que nos dão gozo”. E David acrescenta: “o que eu acho que é importante é que, em cada sequência da produção, fazemos o vinho com amor. Cada detalhe é importante, desde o tratamento da uva, da recolha, do design, até à prova. Até como vos receber”. E termina com a frase que lhes é característica: “Vinho feito com amor, e uvas também”.