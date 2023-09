Adega Casal da Manteiga

Esta é uma jornada vínica, uma viagem que acontece na região demarcada com a área vinícola mais pequena de Portugal – a Denominação de Origem Protegida de Carcavelos. É, também, o recuperar de um património histórico, cultural e paisagístico que justifica o investimento da Câmara Municipal de Oeiras. Com esse objetivo, foi criada, em 2009, a Confraria do Vinho de Carcavelos, uma associação que zela pela dinamização desta região através de ações que associam o vinho ao desenvolvimento turístico, cultural e ambiental do território onde é produzido.

A adega está instalada na antiga Quinta do Marquês de Pombal onde, na companhia da All Aboard Family, começamos esta visita.