Plantadas em solos argilo-calcários ou debaixo de areia, as vinhas de Colares são únicas e especiais. As de solo arenoso são as que trouxeram nome à região: crescem rasteiras, sem recurso a sistemas de suporte, e oferecem um retrato paisagístico único no panorama vitivinícola nacional.

São necessários entre quatro e sete anos para que a videira ganhe força para crescer até à superfície e aí comece a produzir uvas de exceção, que se revelam no caráter dos vinhos.

As castas são autóctones e exclusivas desta região, com um microclima particular e cujo solo tem características peculiares. “É um clima onde continuamos a ter muita falta de períodos de sol. Até por volta do verão, a partir das cinco da tarde, existem nevoeiros. Temos uma humidade elevadíssima porque estamos entre o mar e a serra. Juntando estes fatores, vamos ter uma qualidade com estas castas que, noutras regiões, não é possível obter”, descreve Vicente Paulo.

Perto do Cabo da Roca, a Adega Regional de Colares também se distingue com castas utilizadas noutras regiões. “Por exemplo, (a casta) Castelão na nossa região é completamente diferente da Castelão em Torres Vedras, aqui perto.”

O facto de as vinhas da adega cooperativa se situarem a cerca de dois a três quilómetros do mar faz toda a diferença. “Algumas estão mesmo em cima da arriba. A quantidade de sal que vem através da brisa marítima é brutal, o que nos permite um vinho digno da região”, garante o responsável.