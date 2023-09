Sugestão de vinho: Apesar de existirem outros excelentes vinhos produzidos na Quinta do Montalto, “o Medieval é um vinho emblemático da região e nós temos muito orgulho em continuar a produzir”, destaca André Gomes Pereira. Em termos gastronómicos, “podemos acompanhar o Medieval com peixe, com saladas, com quase todos os tipos de carne. Desde os estufados aos grelhados. Nos pratos de massas ou pizzas. A complexidade deste vinho é algo de singular e único. Podemos casá-lo com praticamente tudo.”

A alma da Quinta do Montalto: São os vinhos autênticos e sustentáveis que dão alma à quinta. Para André, é fruto da “muita dedicação, muito carinho e muito amor em cada garrafa que colocamos no mercado”. Não são vinhos produzidos “a régua e esquadro, sempre iguais todos os anos”, mas talhados em função do que o clima oferece. Vinhos marcados pelas leis da natureza.