A Quinta dos Capuchos está situada numa zona de pequena propriedade “que resultou da administração dos religiosos do Mosteiro de Alcobaça e, portanto, o que aqui temos são sempre pequenos agricultores”.

Falamos de vinhos produzidos com respeito pela natureza, em harmonia com as condições naturais do terroir e prosseguindo a arte dos monges agrónomos. “Muitas vezes não temos de fazer muito, apenas tirar partido dessas condições. As técnicas tradicionais mantêm-se, mas, naturalmente, algumas evoluem, tentamos introduzir novas técnicas mais do ponto de vista físico do que químico. No entanto, o essencial acaba por não mudar: vinhos autênticos e da mais alta qualidade.” Se a produção é feita em função das condições naturais, o produtor reconhece que também vai ao encontro da evolução do gosto dos consumidores.

A propriedade tem uma área de vinha de doze hectares, com as castas tintas Touriga Nacional, Castelão, Syrah, Aragonês e Cabernet Sauvignon e as brancas Arinto, Verdelho, Sauvignon Blanc e Chardonnay.