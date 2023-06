De acordo com a responsável, esse é o modo mais interessante de a levar mais longe, de criar o “passa-palavra” e de a diferenciar das outras adegas.

Os planos para o futuro também incluem colocar novos produtos no mercado, com novas garrafas e nova imagem. “Estamos cada vez mais abertos a novas parcerias. Aqui na Lourinhã temos os bombons com aguardente, os pastéis com aguardente e também um gin.”

A Adega Cooperativa da Lourinhã espera por si, com a promessa de um dia muito bem passado.