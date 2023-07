“A nossa família esteve sempre ligada à viticultura e à produção de vinhos”, mas vendia o vinho a granel, conta o enólogo Ricardo Guimarães. De facto, a história da Adega d’Arrocha vem de longe, enraizada numa herança com mais de cem anos que remonta ao tempo dos pais de José Paulo Rato. Casado com Helena Alexandre, José Paulo trabalhou mais de 30 anos na pesca longínqua, em África. Em 2010, regressou com o sonho de manter o legado do pai e a tradição de cuidar das vinhas e de produzir vinho, e esta paixão contagiou os seus filhos, Vera (casada com o enólogo da casa) e Ricardo Rato.

O projeto materializou-se em 2017, tendo na estrutura e na base “o senhor Zé Paulo e a D. Helena, que fazem com que as coisas aconteçam”, sublinha Ricardo Guimarães. Logo em 2018 são produzidos os primeiros vinhos “na adega antiga do avô João Rato. Na altura, estávamos a produzir cerca de 18 a 20 mil litros de vinho e, à medida que fomos plantando mais vinha, passámos rapidamente para 150 a 200 mil litros”, explica o enólogo.