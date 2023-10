Conta-nos o proprietário que, na história da quinta, surge o nome de Maria do Carmo Romeiro da Fonseca, que herdou a Quinta do Gradil aos 20 anos e a desenvolveu, transformando-a numa exploração agrícola de referência. A ela se deve a construção do Palácio Amarelo e a aposta no vinho e na vinha. Foi Maria do Carmo quem “casou a filha com um descendente do Marquês de Pombal e, por essa razão, a quinta acabou por ficar na história da família do Marquês até meados do século XX”.

Esta mulher foi uma pessoa “extremamente importante para a quinta”, como menciona Luís Vieira, motivo pelo qual decidiram prestar-lhe o devido tributo: foi criado o vinho Maria do Carmo, “que é o nosso vinho mais valorizado”, destaca.

Hoje, “estamos a tentar recuperar a quinta e devolver-lhe o estatuto tão grandioso” de outrora, com o objetivo de projetar a Quinta do Gradil para o futuro, assume Luís Vieira durante a visita guiada na companhia da All Aboard Family. É este compromisso que caracteriza a energia tão singular que define a quinta no presente.