Há quatro gerações nas mãos da mesma família, a Quinta do Sanguinhal, no concelho do Bombarral, ergue-se imponente, com uma vista única para a serra de Montejunto. Nem sempre pertenceu à mesma família, mas em 1926 foi adquirida por Abel Pereira da Fonseca e transformada numa quinta icónica, com características valiosas para a produção de vinhos na região do Bombarral.

A secular história da Quinta do Sanguinhal começa com o bisavô de Ana Reis, responsável pelo enoturismo da quinta, que nos fala com orgulho de “um homem empreendedor e visionário que revolucionou a própria vila do Bombarral”. Já era bastante conhecido no mundo dos vinhos por ser um grande comerciante do setor vínico e, a dada altura da sua vida, decidiu aproveitar a oportunidade de comprar a quinta que estava à venda. Entretanto, adquiriu também outras duas: a Quinta das Cerejeiras e a Quinta de S. Francisco que, em conjunto, formam a Companhia Agrícola do Sanguinhal.

A decisão de investir na região do Bombarral foi o primeiro passo para esta história de sucesso e excelência aqui desvendada, através de uma visita guiada na companhia da All Aboard Family.