Perfeitamente enquadrada na paisagem da região de Torres Vedras, surge a AdegaMãe como um miradouro para as vinhas. Celebrando a herança histórica de um território fortemente marcado pela cultura da vinha e do vinho, a AdegaMãe é o sonho concretizado de uma família empreendedora que partilha uma forte paixão pela terra onde nasceu, ali mesmo ao lado do mar. Mas a paixão pela costa atlântica revela-se noutras áreas. Afinal, estamos a falar da família Alves, fundadora do Grupo Riberalves, referência no setor do bacalhau.

Comecemos pelo princípio. “Nascidos e criados na região de Torres Vedras, ligados a todo este ambiente – à praia, ao campo. Esta é a nossa casa, o nosso lar”, partilha Bernardo Alves, diretor-geral do grupo familiar. Grupo que já tinha em vista o alargamento da área de negócio, com vontade de dar corpo à ligação com a região e ao fascínio pelos vinhos. Da ideia passou-se à prática. Em 2007 começou a ser pensado o projeto de raiz, em 2009 iniciou-se a construção e no ano 2010 tinham o primeiro vinho, nesta que é uma das nove denominações de origem da Região Demarcada dos Vinhos de Lisboa.

Na viagem pel’A Alma dos Vinhos de Lisboa, na companhia da All Aboard Family, fomos visitar a AdegaMãe, descobrimos a sua história e revelamos tudo o que tem para oferecer.