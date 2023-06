Um dos aspetos de destaque na Quinta da Boa Esperança é o conceito de vinhas sustentáveis, que não só envolve as uvas como a proteção do solo e das águas. Apesar de os princípios da produção integrada terem sido implementados desde o início da exploração, a certificação só aconteceu em 2018: “Mantemos a estrutura do solo, não fazemos mobilizações de terreno e só aplicamos fitofármacos quando estritamente necessário”, destaca Paula Fernandes. Afinal, ser o menos interventivo possível está no cerne da empresa e até no logo da marca – o homem verde – que simboliza a ligação à natureza.

Desta abordagem resultam vinhos de qualidade que preservam a base natural das uvas. Além da vinha, “na adega usamos o mesmo processo. Temos uma boa matéria-prima, temos uma boa desinfeção e usamos muito poucos produtos enológicos que podem alterar a matriz da própria uva”, revela a enóloga.

Mas não é só o vinho que fala de sustentabilidade. Esta essência está inerente a toda a quinta, desde os “painéis solares da casa à recuperação da água de chuvas e a sua posterior utilização para regas”, descreve Paula Fernandes. E é da horta, do galinheiro e do pomar que saem muitos dos ingredientes com que se fazem os almoços e jantares regados de boas conversas e bom vinho.